В Норильске устраняют последствия утечки дизтоплива

В Норильске, где произошла крупнейшая утечка дизельного топлива, пытаются сдержать разрастающиеся масштабы экологической катастрофы. Специалисты откачивают солярку и выставляют боновые заграждения, чтобы не допустить дальнейшего движения гигантского масляного пятна в направлении Карского моря. 20 тыс. т горючего уже отравили местную реку. Площадь загрязнения может достигать около 10 га. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Началось расследование, под подозрением не только компания, которая допустила техногенную аварию, но и предприятия, которые с ней сотрудничали.