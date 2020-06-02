Женщина пострадала при прорыве трубы в Ульяновске

Жительница Ульяновска получила травмы при прорыве коммунальной трубы. Следователи начали проверку по факту аварии.

«Коммунальный фонтан» образовался на Промышленной улице во время гидравлических испытаний. В момент аварии мимо проходила женщина, она упала и сломала бедренную кость. Потерпевшая находится в состоянии средней степени тяжести, пишет 1ul.ru.

Очевидцы отмечают, что прорыв трубы очень напугал ульяновцев, они бросились от «гейзера» врассыпную.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы в Челябинске около трех десятков домов залило кипятком, три человека получили ожоги.