МСП разрешили расторгать договор аренды без штрафов

Малым и средним предприятиям разрешили расторгать договор аренды без возмещения убытков. Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект. Помощь получит бизнес, наиболее пострадавший из-за пандемии. Бизнесмены вправе потребовать снижения арендной платы на срок до года. Если владелец помещения отказал, договор расторгается. При этом возвращать уже внесенную плату арендодатель не должен.