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Памятные стелы появятся в исчезнувших селах и деревнях Татарстана

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Фото: пресс-служба Буинского района
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В Буинском районе Татарстана в этом году будет проведена масштабная работа по увековечиванию памяти упраздненных и исчезнувших сел и деревень, приуроченная к 100-летию ТАССР.

В 39 населенных пунктах, которых уже нет на карте, установят стелы, чтобы каждый выходец имел возможность приехать на место, поклониться своим корням, почтить память предков. Одна из таких стел уже появилась на территории исчезнувшей деревни Алексеевка Исаковского сельского поселения Буинского района, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, в марте 1920 года председатель СНК РСФСР В.И. Ленин принял в Кремле Б.X. Мансурова, С.Г. Саид-Галиева и других для обсуждения с ними вопроса об образовании Татарской республики. Она была провозглашена декретом ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года и образована 25 июня того же года.

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