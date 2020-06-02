Поезд сбил медведицу с медвежатами под Хабаровском

В пригороде Хабаровска произошел второй за этот год инцидент, связанный с гибелью медведей на объектах транспортной инфраструктуры. В этот раз медведицу с медвежатами сбил поезд.

Как рассказал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Юрий Колпак, семья медведей переходила железнодорожные пути неподалеку от станции Кругликово, когда их сбил поезд. Медведица и медвежонок погибли на месте, второй был передан специалистам, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам эксперта, данный участок является территорией федерального заповедника «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье». На место выезжали их специалисты. Пострадавший медвежонок находится в тяжелом состоянии, ему оказали помощь и направили в реабилитационный центр «Утес» в Кутузовке, заявил Колпак.

Почти одновременно с информацией о сбитой поездом семье медведей в краевых пабликах в Instagram появилось видео с бегущим по ночной трассе взрослым медведем. По словам авторов ролика, кадры сняты неподалеку от Хабаровска около воинской части.

«Эта информация сейчас проверяется специалистами нашего министерства. С одной стороны, сейчас в социальных сетях очень много вбрасывается откровенных фейков, но разобраться в ситуации мы обязаны», — заявил первый замминистра природных ресурсов края Андрей Стрельников.

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