Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали на Кубани

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным спасателей, в результате подземных толчков, произошедших накануне поздно вечером, никто не пострадал и не погиб. Землетрясение также не насело урон зданиям и сооружениям.

«В Крымском районе произошло сейсмособытие магнитудой 3,5 (по предварительной информации). Для обследования последствий сейсмособытия направлены оперативные группы от администрации муниципального образования и глав сельских поселений. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Через несколько часов сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудой до 5,2 в акватории Охотского моря рядом с северными Курилами. Глубина их очага залегала на глубине 210 км. Сообщается, что угрозу цунами после подземных толчков не объявляли. Погибших и разрушений также нет.

Еще одно землетрясение ночью во вторник было зарегистрировано у берегов Камчатки с эпицентром в 140 км от поселка Усть-Камчатск. По данным регионального филиала геофизической службы РАН, очаг подземных толчков магнитудой 5,0 залегал на глубине 29 км.

В МЧС по региону отметили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано. Угроза цунами не объявлялась.

30 мая подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы в Охотском море около южных Курильских островов. Никто не пострадал. Предупреждения о возможном цунами также не было.