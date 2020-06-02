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В Минпросвещения назвали условие проведения очных выпускных в школах

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Очные выпускные в школах пройдут в тех российских регионах, где это позволит эпидемиологическая ситуация, заявили в Министерстве просвещения России во вторник, 2 июня.

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Формат проведения будет зависеть от решения регионального правительства.

«В Министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах — дистанционно», — сообщили ТАСС в ведомстве.

О планах провести школьный выпускной в очной форме накануне сообщил глава глава министерства Сергей Кравцов во время онлайн-фестиваля «Большая перемена». Он отметил, что в ведомстве надеются на стабилизацию ситуации, чтобы все, кто выходит из школы, смогли отпраздновать выпускной в привычном формате.

29 мая в Минпросвещения заявили о том, что всероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдет онлайн 27 июня. В ведомстве также рекомендовали регионам провести онлайн-выпускные для школьников в этот же день.

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