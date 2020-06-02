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В Оренбургской области нашли пропавшего трехлетнего ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Найден трехлетний мальчик, пропавший в городе Кувандык Оренбургской области. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Совместными усилиями полицейские установили местонахождение пропавшего трехлетнего мальчика. Ребенок находился в 1,5-2 км от дома на берегу реки. В настоящее время его осматривают врачи, проводится беседа с психологами», — передает ТАСС.

Сообщается, что накануне вечером он ушел из дома в неизвестном направлении. В поисках принимали участие сотрудники полиции, МЧС, волонтеры, местные жители и кинологи с собаками. Был задействован квадрокоптер. В общей сложности в поисковой операции приняли участие 130 человек.

Ранее, 29 мая в Томске нашли живым пропавшего накануне вечером пятилетнего мальчика. Уточняется, что мальчик 2015 года рождения уехал на велосипеде в неизвестном направлении в районе ДК «Авангард» в четверг 28 мая около 18:30 (16:30 мск). Через несколько часов уже ночью 29 мая мальчика нашли в одном из подъездов жилых домов. Он был передан законным представителям. По данным полиции, в отношении ребенка не было совершено противоправных действий.

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