В Екатеринбурге полицейские выстрелили в напавшего на них с ножом дебошира

Полицейские в Екатеринбурге ранили из табельного оружия напавшего на них с ножом дебошира. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 30 мая на улице Кузнецова. В полицию поступило сообщение о наркомане, который пытается попасть в квартиру к семейной паре и рубит для этого дверь и перила в двухэтажном многоквартирном доме. Наряд полиции не застал нарушителя на месте и начал патрулировать окрестности. Через некоторое время внимание правоохранителей привлек мужчина, который вышел из подъезда, держа в руках сейф и мешок, сообщает телеканал «360».

На требования остановиться тот бросил вещи, выхватил нож и охолощенный пистолет «Берета». Один из полицейских получил ранение ножом в плечо в ходе потасовки. Его напарник был вынужден выстрелить в ногу нападавшего.

Пострадавшему сержанту оказали медицинскую помощь, а нападавшего доставили в медучреждение, где он будет проходить курс лечения под охраной. Установлено, что 30-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Дебошир после задержания не смог объяснить свое поведение. Сейчас ему грозит уголовное наказание за хулиганство и нападение на полицейского, пишет сайт kp.ru.

31 мая сообщалось, что в московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. Полицейские изъяли у него нож и предмет, похожий на пистолет, и направили на исследование. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину заключили под стражу.