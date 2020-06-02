Прямой эфир

В Екатеринбурге полицейские выстрелили в напавшего на них с ножом дебошира

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Екатеринбурге ранили из табельного оружия напавшего на них с ножом дебошира. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 30 мая на улице Кузнецова. В полицию поступило сообщение о наркомане, который пытается попасть в квартиру к семейной паре и рубит для этого дверь и перила в двухэтажном многоквартирном доме. Наряд полиции не застал нарушителя на месте и начал патрулировать окрестности. Через некоторое время внимание правоохранителей привлек мужчина, который вышел из подъезда, держа в руках сейф и мешок, сообщает телеканал «360».

На требования остановиться тот бросил вещи, выхватил нож и охолощенный пистолет «Берета». Один из полицейских получил ранение ножом в плечо в ходе потасовки. Его напарник был вынужден выстрелить в ногу нападавшего.

Пострадавшему сержанту оказали медицинскую помощь, а нападавшего доставили в медучреждение, где он будет проходить курс лечения под охраной. Установлено, что 30-летний задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Дебошир после задержания не смог объяснить свое поведение. Сейчас ему грозит уголовное наказание за хулиганство и нападение на полицейского, пишет сайт kp.ru.

31 мая сообщалось, что в московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. Полицейские изъяли у него нож и предмет, похожий на пистолет, и направили на исследование. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
На Украине девушки пожарили сосиски на Вечном огне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020