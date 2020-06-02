В Москве задержали мужчину за хранение пистолета с патронами

Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом 2 июня агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

40-летний мужчина был задержан на улице Молостовых в ходе оперативно-разыскных мероприятий. При осмотре его места проживания оперативники обнаружили пистолет и два патрона. Экспертиза показала, что пистолет был переделан кустарным способом из списанного огнестрельного оружия, патроны же являются штатными боеприпасами. Оружие пригодно для стрельбы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия. Подозреваемый заключен под стражу.

14 мая сообщалось, что сотрудники полиции нашли три автомата, два пистолета, 770 боеприпасов и почти полкилограмма амфетамина в квартире москвича.