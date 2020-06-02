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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом 2 июня «РИА Новости» рассказали в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам сейсмологов, эпицентр находился в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали во вторник утром по местному времени, пишет RT.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 30 км в 140 км южнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района края, пишет НСН.

В МЧС по региону отметили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано. Угрозы цунами нет, пишет REGNUM.

30 мая подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы в Охотском море около южных Курильских островов. Никто не пострадал. Предупреждения о возможном цунами также не было.

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