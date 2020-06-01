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«Одноклассники» запустили онлайн-экскурсии по музеям Финляндии

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть «Одноклассники» совместно с офисом по туризму Финляндии Visit Finland запустила онлайн-экскурсии по финским музеям. Пользователи соцсети не выходя из дома могут посетить императорскую избу в «Лангинкоски», Музей леса «Луосто», музей современного искусства «Корунди», Замок святого Олафа «Олавинлинна» и другие достипримечательности.

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«С 1 июня все желающие могут совершать виртуальные прогулки по экспозициям финских музеев на специальном портале «Мы в музей». При этом для просмотра онлайн-экскурсии необязательно быть зарегистрированным пользователем ОК. Также экскурсии станут доступны в группе «Финляндия: Visit Finland» и на официальном культурном видеоканале ОК «Мы в музей», — говорится в сообщении.

Также для «посещения» будут доступы Ново-Валаамский монастырь в финской Карелии, музей «Арктикум», единственный в мире Музей муми-троллей, Музей искусств Тампере и Музей Сары Хилден. Онлайн-экскурсии проводят опытные кураторы из музеев-участников проекта.

Кроме того, в рамках проекта создан видеоканал «Северные соседи», на котором в течение трех недель будут выходить прямые трансляции. Эфиры можно будет посмотреть повторно.

«Одноклассники» регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным широкой аудитории. В марте 2020 года на портале «Мы в музей» был запущен раздел с онлайн-экскурсиями ВДНХ, Государственного Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж».

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