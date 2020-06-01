Видеоконтент ТАСС стал доступен на портале Reuters Connect

Видеосюжеты агентства ТАСС с 1 июня будут публиковаться на одной из крупнейших мировых площадок мультимедийного digital-контента — платформе Reuters Connect, принадлежащей международному агентству новостей Reuters. Об этом говорится в совместном заявлении ТАСС и Reuters.

«Сотрудничество с российским агентством откроет для клиентов Reuters Connect эксклюзивный доступ к срочным новостям и уникальному видеоконтенту из Кремля, сюжетам о работе президента России Владимира Путина и первых лиц страны, видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС», — говорится в заявлении.

Репортажи ТАСС станут доступны для клиентов Reuters по всему миру.

«Это по-настоящему знаковое событие как для нас, так и для всего российского медиарынка: ведь ранее никто из российских СМИ не был представлен на платформе Reuters Connect, а теперь видеорепортажи из нашей страны будут доступны тысячам клиентов Reuters по всему миру, — сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. — Новости из России сегодня становятся все более значимыми в мировой информационной повестке, поэтому очень важно, чтобы они преподносились максимально объективно и достоверно». По его словам, выбор ТАСС в качестве партнера еще раз подчеркивает репутацию агентства как источника исключительно проверенной информации.

«Я счастлив, что ТАСС присоединился к Reuters Connect, еще сильнее укрепив значимое партнерство между нашими агентствами. Этот шаг демонстрирует наш неизменный курс на повышение ценности контента для клиентов Reuters Connect, - заявил президент Reuters Майкл Фриденберг. - Таким образом, вместе с высококлассной и опытной командой журналистов Reuters мы продолжим поставлять нашим подписчикам уникальный по охвату и глубине содержания контент».

ТАСС стал одним из 17 мировых новостных агентств, которые уже представлены на платформе Reuters Connect. Среди них PA Media (Великобритания), EFE (Испания), Imagine China (Китай), Aflo (Япония), Panoramic (Франция), Bildbryan (Скандинавия), ANI (Индия), ABACA PRESS (Франция), Bernama (Малайзия), AAP (Австралия), Anadolu (Турция), Belga News Agency (Бельгия), DPA (Германия), Hans Lucas (Франция), Latin American News Agency (Аргентина), Scanpix Baltics, SIPA (США).