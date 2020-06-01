В Мурманской области обрушился железнодорожный мост. Стойки путепровода не выдержали из-за сильного паводка. Ранее река Кола вышла из берегов и сместила опоры. В момент обрушения поездов на мосту не было, пострадавших нет. Из-за ЧП временно приостановлено ж/д сообщение с Мурманском. Почти 20 составов не могут добраться до столицы региона.