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Девушка Илона Маска выставила часть своей души на продажу

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kristin Callahan
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Певица и художница Клер Элис Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, выставила на продажу часть своей души. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Граймс, которая также является девушкой Илона Маска, составила договор вместе со своим юристом. Изначально она планировала назначить стартовую стоимость товар $10 млн. По ее словам, она специально поставила такую высокую цену, чтобы никто не купил часть души.

Соответствующий лот Граймс добавила на сайт онлайн-аукциона, где выставлены ее рисунки и фотографии. Она отметила, что акция символизирует идею о том, что с каждым проданным произведением художник отдает часть своей души.

В начале мая текущего года у Граймс и Илона Маска родился сын, сообщается на сайте kp.ru.

48-летний Маск ранее был женат дважды. У него пятеро сыновей от первой жены — канадской писательницы Джастин Маск.

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