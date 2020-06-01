Нам повезло, что есть эти молодые люди

Нам повезло, что есть эти молодые люди 2020-06-01 16:48:24"> 2020-06-01 16:48:24 2020-06-01 16:48:24 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Избранные произведения Шанхайской выставки изобразительного искусства и фотографии о борьбе с коронавирусной инфекцией

1 июня 2020, 11:00 0

Фото: Художественный музей в Шанхае