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Нам повезло, что есть эти молодые люди

Избранные произведения Шанхайской выставки изобразительного искусства и фотографии о борьбе с коронавирусной инфекцией
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Фото: Художественный музей в Шанхае
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Му Фанюнь, Му Фанлань «Отдать приказ», гравюра
Му Фанюнь, Му Фанлань «Отдать приказ», гравюра
Фото: Художественный музей в Шанхае
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Чжоу Юань, «В ожидании вашего возвращения», гохуа
Чжоу Юань, «В ожидании вашего возвращения», гохуа
Фото: Художественный музей в Шанхае
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Ци Жань, «В бой идёт молодёжь», гохуа
Ци Жань, «В бой идёт молодёжь», гохуа
Фото: Художественный музей в Шанхае
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Чи Чжэньмин, «Скорость между жизнью и смертью», акварель
Чи Чжэньмин, «Скорость между жизнью и смертью», акварель
Фото: Художественный музей в Шанхае
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