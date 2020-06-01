Погасить ипотеку маткапиталом можно будет без участия банка. Новую норму оплаты предложили депутаты Государственной думы. Россиянам дадут право заключать договор с любой организацией. Главное — фирма должна быть законным участником рынка ипотечного кредитования. Согласно данным ДОМ.РФ, в России 18 организаций могут выдавать ипотечные займы.