Стабильны, как и прежде

В 2019 году главы двух великих государств решили поднять двусторонние отношения на новую высоту. Направлением развития китайско-российских связей в современной действительности стали взаимопомощь и поддержка, глубокая интеграция и новаторство. Также была поставлена цель достичь к 2024 году двустороннего торгового оборота в $200 млрд, но в самом начале нынешнего года разразилась эпидемия коронавируса, которая быстро распространилась по всему миру. Во время борьбы с COVID-19 Китай и Россия поддержали друг друга — и отношения между странами выдержали испытание пандемией.

С января по февраль 2020 года общий объём двусторонней торговли продолжал расти, увеличившись в годовом исчислении на 5,6%. Это было связано в основном с ростом импорта энергоресурсов из России. Эта категория импорта составляет 75,2%. Можно прогнозировать, что по мере падения мировых цен на энергоресурсы уровень поставок источников энергии из России будет сокращаться.

На экспорт из Китая в Россию эпидемическая ситуация оказала негативное влияние. Так, с января по февраль 2020 года он упал на 15,4%. Структура поставок в основном складывается из электромеханических изделий, недрагоценных металлов, текстиля, химических продуктов, продукции лёгкой промышленности и т.д. Эта тенденция была ожидаемой, так же как и восстановление объёмов торговли после пандемии.

В критический период противодействия эпидемии Китай и Россия оказали друг другу заметную материальную помощь и направили группу экспертов для совместной борьбы с эпидемией. 31 января РФ отправила в Ухань 23 т груза с медикаментами, 5 февраля пять экспертов по профилактике эпидемии были присланы для разработки вакцин совместно с китайскими специалистами. После начала пандемии в РФ Китай поставил в страну медикаменты — только количество масок превысило 200 млн штук. Также в Россию была направлена команда противоэпидемических медсотрудников. Эти действия — прямое доказательство значения всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Россией в новую эпоху.

Сейчас Китай и Россия активно общаются и координируют свои действия, стараясь свести к минимуму влияние эпидемии на работу всех отраслей, и в то же время принимают совместные меры для того, чтобы превратить кризис в новые возможности.

Эпидемия действительно принесла новые возможности для сотрудничества в области здравоохранения. Многие российские компании активно наращивают импорт медицинского оборудования. Некоторые предприятия начали трансформировать своё производство для изготовления аппаратов ИВЛ и других предметов медицинского назначения. Китайские производители медицинского оборудования вполне могут поставлять аппаратные комплекты российским компаниям.

Несмотря на сокращение двусторонней торговли в краткосрочной перспективе, Китай и Россия твёрдо намерены наращивать сотрудничество. Этому сопутствуют важные показатели. Во-первых, уровень содействия торговли и инвестициям продолжает расти. В рейтинге о состоянии бизнес-среды Всемирного банка 2012 года Китай занимал 91-е место, а Россия — 120-е. После нескольких лет напряжённой работы в обеих странах ситуация значительно улучшилась. В «Докладе о глобальной деловой среде за 2020 год», опубликованном Всемирным банком 24 октября 2019 года, Китай занял 31-е место, а Россия — уже 28-е.

Во-вторых, в сфере энергоресурсов осуществляется сотрудничество по всему спектру производственной цепочки. В области разведки и разработки месторождений на территории обеих стран неуклонно развивается строительство трубопроводов и последующее взаимодействие в переработке нефти и газа. Энергетическое сотрудничество — самая важная, самая плодотворная и обширная сфера российско-китайских отношений. В конце прошлого года Россия начала поставлять газ в КНР по китайско-российскому газопроводу «Сила Сибири», придав новый импульс экономическому и торговому сотрудничеству между двумя странами. Согласно контракту, в течение 30 лет газоснабжение этого проекта превысит 1 трлн кубометров, а годовая мощность поставок газа достигнет 38 млрд кубометров.

В-третьих, углубляется и финансовое сотрудничество. Китай и Россия объединили усилия для содействия дедолларизации и подписали соглашение о валютном свопе, чтобы расширить сферу расчётов в местной валюте. Система трансграничных платежей в юанях и российская система передачи финансовой информации укрепили системы трансграничных платежей. В августе 2019 года в ходе восьмой встречи министров финансов Китая и России обе страны также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Китаем и Россией в области бухгалтерского учёта и Меморандум о китайско-российском сотрудничестве в области аудита и надзора.

В-четвёртых, трансграничная инфраструктура объединяется в сеть. Реализованы и запущены в работу такие проекты, как мост Хэйлунцзян, железнодорожный мост Тунцзян, китайско-российская трансграничная канатная дорога, международный транспортный коридор Биньхай № 1 и № 2, Ледовый Шёлковый путь, спутниковая навигационная система «Бэйдоу-ГЛОНАСС». Вместе они образуют комплексную трёхмерную транспортную сеть, соединяющую российский Дальний Восток с Северо-Восточным Китаем и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В-пятых, бурно развивается и инновационное сотрудничество. В таких высокотехнологичных областях, как аэрокосмическая отрасль, электронная коммерция, цифровая экономика, искусственный интеллект и прочих, оно уже набрало заметные обороты. Российские потребители покупают товары на китайских онлайн-платформах. Исследование платёжной платформы «Яндекс.Деньги» показывает: в конце марта объём транзакций российских компаний AliExpress вырос почти вдвое по сравнению с прошлым месяцем. Российский фонд прямых инвестиций и Alibaba Group договорились о коммерческих деталях сотрудничества в проектах электронных платежей в РФ. В октябре 2019 года РФПИ и две другие российские компании подписали соглашение с Alibaba Group о создании совместного предприятия AliExpress Russia. На этой платформе сейчас около 50 млн потребителей в каждом городе России.

2020 и 2021 годы объявлены годами российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. В будущем мы сможем использовать результаты совместного труда в периоды чрезвычайных ситуаций.