Алексей Шабуров: «Мы вместе»

В январе 2020 года Алексей Шабуров, основатель Современного музея каллиграфии в России и президент конгрессно-выставочного центра «Сокольники», узнал, что его любимый Китай столкнулся с огромными трудностями. Чтобы выразить поддержку жителям Уханя, он предложил российскому художнику Юрию Ковердяеву и китайскому каллиграфу Кун Линминю написать картину «Китай, держись! Ухань, держись!». Она была подарена посольству Китая в России.

5 февраля в Китае начался всплеск эпидемии, и Алексей направил тёплое письмо друзьям через WeChat. В своём послании он твёрдо заявил: «Китай, мы с тобой».

В последнее время эпидемия вспыхнула и в России, и наш репортёр связался с Алексеем.

— В этом глобальном кризисе правительство Китая показало миру пример решения проблемы, — рассказал он нам. — Китай приложил все усилия для борьбы с распространением. Многие города были полностью закрыты. Были приостановлены туризм и массовые передвижения. Жителям было запрещено выходить из дома и посещать общественные места. Всего за десять дней Ухань построил новую больницу. Сейчас вирус бушует по всему миру, и правительства всех стран учатся у Китая. Китайское правительство и китайский народ показали миру, как реагировать на эпидемию.

После начала эпидемии в Китае Алексей Шабуров настоял на продолжении сотрудничества. Центр «Сокольники» постоянно поддерживает связь с директором Китайского культурного центра в Москве госпожой Гун Цзяцзя.

— Мы своими глазами видели, как наши партнёры были обеспокоены распространением эпидемии на своей родине. Мы понимали, что им было трудно поддерживать нормальную работу. В это непростое время госпожа Гун Цзяцзя приняла наше приглашение участвовать в церемонии открытия Музея русских гуслей и китайского гуциня, — сообщил Алексей Шабуров.

Музей открылся 12 февраля — в самый разгар страшной эпидемии в Китае.

— Китайцы заботятся об истории, уважают традиционную культуру, исчисляющуюся тысячелетиями, одновременно сохраняют преемственность. Они очень мудры, и я этим весьма впечатлён! — поделился с нами Алексей.

Он очень интересуется китайским искусством и понимает особое положение каллиграфии в китайской культуре.

— Китайская каллиграфия — это не только искусство написания китайских иероглифов, но и средство выражения и улучшения внутреннего мира художника, — считает он. — Это естественная часть его мировоззрения. Китайцы придают огромное значение традиционной каллиграфии и уделяют большое внимание этому искусству, что меня сильно радует. Нам, несомненно, есть чему поучиться у них.

Даже в трудные времена в Китае проводились мероприятия, способствующие взаимному проникновению культур двух стран. Помимо Музея русских гуслей и китайского гуциня 13 марта состоялось открытие кабинета каллиграфа в честь господина Ли Хуэя. С 2009-го по 2019 год он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла КНР в России и внёс неоценимый вклад в поддержку культурно-просветительских проектов и развитие отношений между Россией и Китаем. В тот же день в Музее мировой каллиграфии состоялась церемония закрытия конкурса «Сутажный Китай», который продемонстрировал уникальные взгляды российских художников на китайскую культуру.

За последние десять лет Алексей Шабуров стал инициатором серии мероприятий по содействию развития культурных обменов между нашими странами. Только с мая по декабрь 2019 года он провёл шесть масштабных китайско-российских культурных мероприятий. В прошлом году в Москве была проведена выставка «Великая китайская каллиграфия и живопись», которая привлекла 30 тыс. посетителей. А после окончания эпидемии в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» откроется Музей китайской каллиграфии и живописи.