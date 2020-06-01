Мишустин провёл совещание с вице-премьерами. Мораторий на налоговые проверки продлён до 30 июня. Также премьер-министр сообщил, что с 1 июня начались выплаты единовременных пособий для детей. Зампред Правительства, в свою очередь, заявила, что за сегодняшний день сегодня будет перечислено 145,7 млрд рублей. Татьяна Голикова также рассказала о реализации нацпроекта «Демография». Выплаты на первенца получают более 717 тыс. семей.