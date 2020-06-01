Друзья познаются в беде

Вечером 16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провёл второй за месяц телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в борьбе с коронавирусом, что стало очередным доказательством высокого уровня китайско-российских отношений. То, что Китай и Россия поддерживают концепцию «человеческого сообщества с единой судьбой» и готовы помогать другим странам и взять эпидемию под контроль, — сигнал для мирового сообщества.

Взаимная поддержка

Си Цзиньпин

Президент РФ ввёл в действие ряд эффективных контрольно-профилактических мер. Китай уверен, что под твёрдым руководством Владимира Путина Россия сможет в короткий срок сдержать распространение эпидемии, обеспечить безопасность и здоровье людей, восстановить социально-экономическое развитие.

Владимир Путин

Правительство и народ Китая, сплотившись воедино, добились важных успехов в профилактике и контроле эпидемии COVID-19, а в настоящий момент оказывают поддержку и помощь в борьбе с эпидемией многим странам мира.

Международное сотрудничество

Си Цзиньпин

Политизация и очернительство на тему эпидемии не способствуют международному сотрудничеству. Китай и Россия должны объединить силы для защиты глобальной безопасности в сфере общественного здравоохранения.

Владимир Путин

Попытки отдельных лиц запятнать Китай в вопросе происхождения вируса неприемлемы. Россия намерена и дальше усиливать сотрудничество с Китаем в вопросах борьбы с эпидемией, углублять взаимодействие на различных площадках, включая ООН.

Двусторонние отношения

Си Цзиньпин

В первом квартале 2020 года торговый оборот между КНР и РФ вырос на 3,4% в годовом исчислении. Сторонам необходимо изыскивать новые гибкие и многообразные формы сотрудничества. Уверен, что, выдержав экзамен эпидемии COVID-19, китайско-российское стратегическое взаимодействие станет ещё прочнее.

Владимир Путин

С самого начала эпидемии Россия и Китай тесно сотрудничают и поддерживают друг друга, что свидетельствует о стратегическом характере и высоком уровне двусторонних отношений.

Взаимопомощь

Си Цзиньпин

В этот особый момент Китай и Россия оказывают друг другу поддержку, что демонстрирует высокий уровень наших отношений. У китайско-российского сотрудничества крепкий фундамент и мощные внутренние движущие силы. Теперь стороны должны стимулировать достижение новых успехов.

Владимир Путин

Рука помощи, протянутая Китаем странам, которые столкнулись с эпидемией, показывает положительный пример всему мировому сообществу. Действия Китая стали ответом всем провокациям и клевете со стороны отдельных государств. Российская сторона надеется на продолжение взаимной поддержки и тесного сотрудничества с Китаем.