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Вспышку коронавируса в доме малютки расследуют в Орловской области

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В Орловской области следователи продолжают проверку по факту заражения новой коронавирусной инфекцией малолетних воспитанников и работников специализированного дома ребенка. На данный момент все 39 детей в учреждении лабораторно обследованы на COVID-19. У 10 из них тест положительный.

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Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой». Среди сотрудников также имеются инфицированные, более 10 человек, сообщает InfoOrel.ru.

В настоящее время следователи с соблюдением необходимых мер безопасности проводят комплекс проверочных мероприятий: анализируют документацию детского учреждения и контролирующих органов; опрашивают должностных лиц; предпринимают иные меры в пределах компетенции, направленные на установление причин и условий, способствующих массовому заболеванию воспитанников и сотрудников. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно 26 мая, в Орловской области возбуждено уголовное дело по факту вспышки коронавирусной инфекции в Крупышенском доме ветеранов, расположенном в Дмитровском районе. Там заболели четыре сотрудника и 22 постояльца. Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности. Также была допущена халатность.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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