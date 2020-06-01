Госдума рассмотрит законопроект о выплатах МРОТ домохозяйкам

Фракция ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесет 1 июня на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах в размере МРОТ (12 130 рублей) для домохозяек.

Документ предусматривает поддержку от государства лицам, ведущим домашнее хозяйство. В данное понятие включается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми, инвалидами или престарелыми родственниками.

Как сообщили в пресс-службе одного из авторов проекта Ярослава Нилова, право на пособие будет иметь только один из членов семьи при условии, что доход семейства на душу не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

«Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе — вне зависимости от любой короны (коронавируса. — Ред.)», — цитирует Нилова «РИА Новости».

Порядок выплат должен будет определить Минтруд. В случае принятие законопроекта, он вступит в силу 1 января 2021 года.

В феврале, комментируя проект, Жириновский объяснил «Известиям», что такие выплаты простимулируют рождаемость в стране. По его словам, женщинам в семьях приходится решать не мало бытовых вопросов, заботиться о детях и хозяйстве, что является тяжелым трудом, из-за которого многие не хотят рожать.

«Такие чисто бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей. Сразу встает вопрос, кому с ними сидеть. Ведь нужно отказаться по крайней мере от одной зарплаты на семью. То есть хлопот больше, а доходы вдвое меньше… Мы предлагаем усилить поддержку семьи через выплату пособия домохозяйкам», — заявил Жириновский.

Однако тогда в других партиях к законопроекту отнеслись неоднозначно. Депутаты отметили, что у лидера ЛДПР благие намерения, но вряд ли они будут поддержаны парламентским большинством.