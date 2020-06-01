Девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре. Зарегистрировано несколько десятков оползней. Более 1 тыс. семей потеряли дома из-за ливней. Сильным течением унесло автомобили. В Сальвадоре объявлен «красный» уровень тревоги. Президент страны издал указ о чрезвычайном положении.