В крымских отелях забронировали 70% мест

Как заявили в Ассоциации малых отелей Крыма, до сентября на полуострове забронировано 70% мест в мини-отелях и пансионатах. Пока отдых планируют только российские туристы. Бизнесмены уверяют, что стоимость номеров не повышали, цены остались на уровне 2018–2019 годов.