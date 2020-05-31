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В России сократилось число фактов насилия над детьми в семьях

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Фото: Depositphotos
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В России сократилось число фактов жестокого обращения и издевательств над детьми в семьях, свидетельствуют данные исследования Университета прокуратуры.

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Отмечается, что если в 2015 году число родителей, совершивших преступление по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением, составляло 1975 человек, то в 2019-м их число сократилось до 1405.

Также исследователи отметили последовательное сокращение числа лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

Так, в 2015 году по этим обвинениям к ответственности привлекли 1490 человек, а в 2019-м — 1182, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре в воскресенье, 31 мая.

Снижения показателей удалось добиться в том числе благодаря работе госорганов и гражданского общества по предупреждению противоправных посягательств на детей.

29 мая сообщалось, что число детей-сирот, которые проживают в детских домах, сократилось с 2017 по 2019 год на 11,4%, до 39,7 тыс.

Отмечается, что в 2017 году число таких детей в нашей стране достигало 44,8 тыс. человек.

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