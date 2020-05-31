Госсекретарь США потребовал от России освободить Пола Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России освободить американского гражданина Пола Уилана. В нашей стране его обвиняют в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. ФСБ задержала Уилана в Москве 28 декабря 2018 года. У американца нашли флешку со сведениями, которые представляют государственную тайну. Уилан утверждал, что об истинном содержимом носителя информации не догадывался и с ним не ознакомился. Брат обвиняемого Дэвид заявил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.