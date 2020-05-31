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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у южных Курильских островов

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Фото: Depositphotos
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Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы в Охотском море около южных Курильских островов. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло 31 мая, в 05:13 (30 мая в 21:13 мск) в 238 километрах на юго-запад от Южно-Курильска. Его эпицентр располагался на глубине 92 километров.

Никто не пострадал. Предупреждения о возможном цунами также не было.

25 мая выступление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардрен в прямом эфире было прервано землетрясением. Она не пострадала, и после того, как закончились толчки, продолжила брифинг.

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