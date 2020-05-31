«Известия» предлагают обзор музыкальных новинок недели: песня рэпера Басты на стихи Иосифа Бродского, клип известного голливудского режиссера Роберта Родригеса, долгожданный альбом Lady GaGa — Chromatica. Об этих и других новинках музыки вы узнаете из газеты «Известия».