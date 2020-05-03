Мишустин остается под наблюдением врачей и продолжает работать
Премьер-министр России Михаил Мишустин остается под наблюдением врачей. Премьер чувствует себя хорошо, продолжает активно работать. Мишустин регулярно общается с коллегами по телефону. Исполняющим обязанности назначен вице-премьер Белоусов.
Премьер-министр России Михаил Мишустин остается под наблюдением врачей. Премьер чувствует себя хорошо, продолжает активно работать. Мишустин регулярно общается с коллегами по телефону. Исполняющим обязанности назначен вице-премьер Белоусов.