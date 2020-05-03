В Швеции признали ошибкой отказ от изоляции

В Швеции усомнились в правильности отказа страны от карантинных мер из-за распространения коронавируснной инфекции. О сомнениях в выбранной стратегии заявил главный эпидемиолог королевства Андерс Тегнелл в беседе с журналистами. Он отметил, что, возможно, в стране придется изменить свое решение по принятым мерам. Ранее Тегнелл выступал за сохранение обычного ритма жизни. В Швеции работают школы и рестораны. При этом жители должны соблюдать социальную дистанцию, запрещены массовые мероприятия. Коронавирусная инфекция выявлена более чем у 22 тыс. жителей королевства.