Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о плане властей на случай его смерти от COVID-19. По его словам, врачи готовились объявить о смерти политика, когда он находился в реанимации. Власти также готовились к худшему и подготовили заявление для общественности. По словам британского премьера, он получал «литры и литры» кислорода и назвал себя счастливчиком. О том, что Борис Джонсон заразился коронавирусом, стало известно в конце марта. Он самоизолировался в резиденции и продолжил работать. 6 апреля офис премьера сообщил, что состояние Джонсона ухудшилось и он был доставлен в реанимацию. К работе на Даунинг-стрит премьер вернулся 27 апреля.