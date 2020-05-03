Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер высказался за отмену антироссийских санкций в интервью газете «Тагес-Шпигель». Сотрудничество Берлина и Москвы особенно необходимо сейчас, на фоне борьбы с пандемией COVID-19, подчеркнул политик. Тем более что наложенные на Россию экономические ограничения по своей сути бессмысленны.