СМИ сообщили о гибели двух детей при падении из окна в Москве

В Москве в субботу двое детей выпали из окна 11-го этажа на улице Талалихина, кадры с места гибели ребят опубликовал телеканал РЕН ТВ 2 мая.

На кадрах видно машину скорой помощи, которая стоит во дворе жилого дома и сотрудников экстренных служб. Также можно разглядеть многоэтажную новостройку.

По данным телеканала, погибшие — два брата девяти и 10 лет. Согласно предварительной информации, мальчики были в квартире с бабушкой и дедушкой.

Источник в правоохранительных органах сообщил сайту kp.ru, что в момент происшествия в квартире с детьми находилась мама.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что причиной трагедии мог стать несчастный случай. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее, 15 апреля, в ГУ СК по Республике Адыгея сообщили о падении трехлетнего мальчика с балкона многоэтажного дома в городе Майкоп. От полученных травм ребенок умер на месте.