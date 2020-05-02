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Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике

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Впервые за три недели опубликовано видео с Ким Чен Ыном. Северокорейский лидер, как сообщает агентство ЦТАК, открыл новый завод удобрений. На опубликованных кадрах Ким Чен Ын выглядит бодрым. Часто улыбается, раздаёт указания сопровождающим. Судя по опубликованному видео, следов болезни нет.

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