Смартфоны Apple научат распознавать лица в масках

Компания Apple столкнулась с проблемой: американские айфоны не узнают лица своих хозяев в медицинских масках. Установленная система идентификации — Face ID — позволяет быстро разблокировать устройство и совершать покупки в приложениях. Пользователи пожаловались, что сканер iPhone дает сбои при виде полузакрытого лица: не сняв маски, доступ к сервисам не получишь.

Действующая версия операционной системы продолжает искать лицо хозяина и блокирует клавиатуру, необходимую для ввода пароля. В новой версии разработчики Apple обещают устранить эту проблему. Также новую операционную систему снабдят функцией уведомления пользователя, если рядом с ним находится носитель нового коронавируса.