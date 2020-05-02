Продолжается конкурс «Большая перемена». Каждый день в соцсетях тесты и челленджи, необычные лекции, презентации новых проектов.

Хотите узнать, как работает коллайдер? Лекцию проводит инженер-программист Объединенного института ядерных исследований Никита Сидоров. Всё самое интересное, что нужно знать об ускорителе частиц.

Новый проект представила московская команда #arctic2072. Ребята разработали зонд для работы в сложных арктических условиях.