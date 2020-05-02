В Волгограде затопило несколько улиц после ливня
В Волгограде прошла первая майская гроза с сильным ливнем. Несколько улиц города буквально скрылись под водой. Мощные потоки затрудняют движение автомобилей. Кое-где вода затопила подъезды жилых домов. В некоторых районах жители остались без электроэнергии.
В Волгограде прошла первая майская гроза с сильным ливнем. Несколько улиц города буквально скрылись под водой. Мощные потоки затрудняют движение автомобилей. Кое-где вода затопила подъезды жилых домов. В некоторых районах жители остались без электроэнергии.