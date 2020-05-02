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ООН призвала наказать виновных в трагедии в Одессе в мае 2014 года

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Правосудие за гибель людей в результате трагедии в Одессе 2 мая 2014 года до сих пор не совершилось. Об этом говорится в заявлении главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер.

Шесть лет назад в Одессе заживо сожгли сторонников Антимайдана. Днем в центре города начались массовые беспорядки. Столкнулись сторонники евромайдана и их оппоненты. Сторонники федерализации Украины разбили палаточный лагерь и требовали проведения референдума. Националисты провели марш «За единство Украины». Противники встретились сначала на Греческой площади. Постепенно беспорядки перекинулись на Куликово поле, завязалась драка, затем националисты полностью разгромили палаточный лагерь. Всё закончилось поджогом Дома профсоюзов. В здании в это время укрывались сторонники Антимайдана. Пытаясь спастись от огня, они выпрыгивали из окон. Тех, кто всё-таки выбрался на улицу, добивали, по некоторым стреляли. Пожар унес 42 жизни, еще шесть человек погибли позже от полученных травм. Более 250 пострадали.

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