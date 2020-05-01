Ветерана ВОВ поздравили авиапарадом

Персональный авиапарад провели для ветерана Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Его организовали под окнами квартиры фронтовика. На экране, установленном в кузове грузовика, показали полёты истребителей Су-34.

Военные лётчики выполнили фигуры высшего пилотажа и поздравили ветерана с наступающим Днем Победы.



«Дорогие ветераны! Летчики Центрального военного округа поздравляют вас с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Вы - наши герои!» — отметили они.

Фронтовику вручили памятную медаль и письма военнослужащих.