Названы сроки отключения отопления и горячей воды в Москве

Через неделю в Москве начнут отключать отопление. Власти города ждут теплую

погоду — нужно, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держалась или превышала 8 градусов. Нужные условия установятся 6–7 мая, после этого рабочие начнут готовить теплосети к зиме.

Плановые отключения горячей воды перенесут на июнь. Процедуру скорректировали из-за режима самоизоляции. Обычно без горячей воды москвичи сидят в конце апреля – в мае.

Активную работу коммунальщиков перенесут не только в столице. Похожее решение приняли в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске.