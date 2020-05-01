Совет РАН по космосу одобрил создание многоразовой ракеты-носителя

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил ряд новых космических ракет, в том числе многоразовый носитель. Об этом 1 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию документа.

«Одобрить основные направления развития средств выведения, включающие помимо уже разработанных, высокотехнологические ракеты-носители нового поколения различных классов <...>, в том числе с использованием перспективных топлив, материалов, многоразовых ступеней и других проектных решений», — говорится в документе.

Агентство уточняет, что ракеты космического назначения предложены госкорпорацией «Роскосмос». При этом на данный момент многоразовые ступени использует только американская компания SpaceX Илона Маска.

Ранее в апреле Маск заявил, что его ракеты на 80% являются многоразовыми, а российские — на 0%. В ответ глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия построит более эффективные многоразовые ракеты, чем это удалось сделать SpaceX.