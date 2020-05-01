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Аналитики предсказали крах фондового рынка США

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Аналитики предсказали крах фондового рынка США. Business Insider обратил внимание на индикатор известного инвестора Уоррена Баффета. Он используется для оценки рынка Безопасным считается вложение денежных средств при показателе от 70 до 80%. Когда индикатор показывает больше 100% — считается, что рынок переоценен, от 140% — признак краха рынка. Сейчас показатель достиг 179% — это исторический рекорд.

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