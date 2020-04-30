Мишустин сообщил Путину о своем заражении коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о своем положительном тесте на COVID-19. Президент пожелал премьер-министру выздоровления и принял его предложение о назначении Андрея Белоусова и.о. председателя правительства.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о своем положительном тесте на COVID-19. Президент пожелал премьер-министру выздоровления и принял его предложение о назначении Андрея Белоусова и.о. председателя правительства.