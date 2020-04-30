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Мишустин сообщил Путину о своем заражении коронавирусом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о своем положительном тесте на COVID-19. Президент пожелал премьер-министру выздоровления и принял его предложение о назначении Андрея Белоусова и.о. председателя правительства.

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