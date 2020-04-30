В Петербурге продлено действие ограничительных мер

В Санкт - Петербурге продлено действие ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал соответствующий документ. Все введённые ранее запреты и ограничения продлены до 12 мая. При этом жителям разрешили на праздники выезжать на дачи. Рекомендовано не заезжать на рынки и в магазины и сократить контакты с соседями. В общественном транспорте нужно использовать средства индивидуальной защиты.