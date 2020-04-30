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Более 30 тыс. дорожных знаков заменят и установят в Башкирии

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В Башкирии в 2020 году на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения установят и заменят более 15,3 тыс. дорожных знаков. На магистралях местного значения планируется установить еще свыше 15 тыс. знаков.

Как сообщает ИА «Башинформ», общее число запланированных к установке знаков в республике составляет более 30 тыс. знаков. Из них 1,8 тыс. объектов появится в Уфе.

Новые знаки необходимы для снижения аварийности в местах концентрации ДТП и улучшения условий безопасного проезда на дорогах. В городах в основном установят знаки парковки, выезда со второстепенных дорог и предупреждающие о возможном внезапном появлении детей.

Кроме того, в Башкирии продолжается работа по установке знаков-указателей к туристическим объектам. Их в регионе появится 424.

Ранее «Известия» писали о том, что в России хотят внедрить шумовые полосы, приподнятые «зебры», оборудованные датчиками движения «умные» светофоры и британскую систему «Дружелюбный переход» (Puffin Crossing).

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