В США продают автомобиль из фильма «Назад в будущее»

В США на аукцион выставили автомобиль из фильма «Назад в будущее». В комплекте идут летающий скейтборд и кроссовки с автошнуровкой из культовой трилогии. Легендарный спорткар выпустили в далеком 1981 году, однако купе отлично сохранилось. Также на аукционе можно купить пикап 1985 года выпуска. Он в точности повторяет автомобиль, который водил главный герой. При его покупке владелец получит также водительские права Марти Макфлая и старую видеокамеру.