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Пандемия серьёзно повлияет на рынок пшеницы

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Российские эксперты считают, что пандемия повлияет на рынок пшеницы. По всему миру ожидается рост цен на зерно. Поставлять зерновые в ЕС до 30 июня РФ будет без ограничений. Для остальных партнёров с 1 апреля действует квота - наша страна продаст им не более 7 млн. тонн зерна. Такие же ограничения ввели на продажу ячменя, ржи, кукурузы. Ряд экспертов подчёркивает, что ограничение экспорта нужно для защиты рынка в РФ.

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