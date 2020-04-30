Пандемия серьёзно повлияет на рынок пшеницы

Российские эксперты считают, что пандемия повлияет на рынок пшеницы. По всему миру ожидается рост цен на зерно. Поставлять зерновые в ЕС до 30 июня РФ будет без ограничений. Для остальных партнёров с 1 апреля действует квота - наша страна продаст им не более 7 млн. тонн зерна. Такие же ограничения ввели на продажу ячменя, ржи, кукурузы. Ряд экспертов подчёркивает, что ограничение экспорта нужно для защиты рынка в РФ.