Сербский режиссер Эмир Кустурица пригласил в гости российских военнослужащих, которые временно дислоцируются в городе Ужице. Сейчас он проводит время в собственной этнодеревне Дрвенград,

построенной для съемок фильма в 2004 году. В этих местах снималась трагикомедия «Жизнь как чудо», а после проводили музыкальные и кинофестивали.