Банк "Россия" передал в Ленобласть медицинские материалы

Банк «Россия» передал правительству Ленинградской области партию медицинских материалов, которые необходимы для безопасной работы врачей и персонала больниц с пациентами, заражёнными коронавирусом. Это спецкостюмы, очки, перчатки, респираторы, маски и бахилы. Подробнее в сюжете «Известий».